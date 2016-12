Milan, ag. Luiz Adriano: "Spartak grande club, c'è ottimismo per la chiusura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Itasportpress.it, Gilmar Veloz, agente di Luiz Adriano, ha parlato così della trattativa in corso con lo Spartak Mosca: "Io e Galliani ci siamo incontrati, riuscendo a trovare un'intesa per questa operazione. Luiz sarebbe felice di andare allo Spartak, un club molto importante in Russia. Quando si chiuderà? Non voglio sbilanciarmi, ma sicuramente le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Sono ottimista".