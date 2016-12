Milan, ag. Paletta: "Sarebbe un sogno rinnovare, ma ci sono altre priorità"

Fonte: di Antonio Vitiello per MilanNews.it

Autore di un'ottima stagione finora, per Gabriel Paletta potrebbe arrivare il rinnovo di contratto con il Milan. Almeno questo il desiderio dell'ex Atalanta, come ammesso dal suo agente Martin Guastadisegno ai microfoni di MilanNews.it.

Ecco le sue parole: "Vogliamo rinnovare per restare a lungo qui. Gabriel ha solo 30 anni e può essere importante per i giovani, soprattutto per il ruolo che ha, da difensore centrale può essere decisivo. Sarebbe un sogno rimanere con un contratto lungo al Milan, ma ne parleremo più avanti. Il club ora ha altre cose per la mente, ci sono altre priorità come la cessione della società. Aspettiamo e vediamo se si può rinnovare il contratto per una maggiore serenità del giocatore, anche se non dipende da noi".