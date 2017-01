Milan, ag. Sosa: "Vuole restare ma fino al 31 tutto è possibile"

© foto di Federico De Luca

Arrivato a Milano per essere una delle prime alternative ai titolari, Josè Sosa non ha saputo sfruttare al meglio le poche occasioni che gli ha concesso Montella in questa prima parte di stagione. Con il mercato invernale ufficialmente aperto, i rumors su una sua eventuale partenza si alimentano costantemente. La redazione di MilanNews.it ha contattato il suo agente, Favio Bilardo, per commentare il momento del giocatore argentino e per sondare eventuali offerte di altri club: "Josè è molto sereno e non ha intenzione di lasciare il Milan, in questo momento è felice di restare in rossonero. Sta molto bene a Milano, il mercato finisce il 31 gennaio e non si sa mai cosa possa succedere finché non chiude, ma per ora non c’è nulla, non ci sono interessi di altre squadre - ha spiegato Bilardo a MilanNews.it -. La nostra idea non è di cambiare squadra, lui al Milan è contento anche perché ha appena vinto la Supercoppa e c’è grande entusiasmo. Josè è felice a Milano ed è molto sereno in questo momento".