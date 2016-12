Milan, ancora in corso l'incontro tra Galliani e l'agente di Luiz Adriano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potrebbe esserci lo Spartak Mosca nel futuro di Luiz Adriano. Gianlucadimarzio.com fa sapere che è ancora in corso il colloquio in Brasile tra Adriano Galliani e Gilmar Veloz, agente dell'attaccante brasiliano. Si prova a velocizzare l'addio del calciatore, ore calde e possibilmente decisive per sbloccare anche il mercato rossonero in entrata, con un nuovo incasso che permetterebbe alla società milanista di finanziare possibili operazioni nel mercato di gennaio.