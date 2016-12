Milan, Antonelli: "Bello vincere con la squadra che tifo. Noi meglio della Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno del Milan Luca Antonelli, durante il volo tra Doha e Milano dopo la Supercoppa, è stato intervistato da Milan Tv. Queste le sue principali dichiarazioni: "C'è una gioia indescrivibile per questa coppa. Per me che son tifoso del Milan vincere una coppa con questa maglia è il massimo. Mi hanno scritto tantissimi amici da casa. Son molto contento e ci godiamo un bellissimo Natale. Milan sfavorito? Abbiamo dimostrato sul campo di essere superiori alla Juventus sia nei 90 che nei 120 minuti. L'abbiamo vinta ai rigori, come a Manchester, che è ancora più bello. Stiamo giocando con tantissimi giovani, c'è un gruppo molto buono e sicuramente questa è la base del successo. Un messaggio per i tifosi? Li ringrazio per esserci stati vicini sia negli anni passati che oggi. Dedica? Alla mia bambina, è il primo trofeo che alziamo insieme".