Milan, appuntamento con la storia: ora o mai più

© foto di Federico Gaetano

Attesa finita, stasera si gioca. Dopo le polemiche delle vigila per il volo del Milan, tra poche ore i rossoneri avranno un test complicatissimo contro il campioni d’Italia in carica. La sfida contro la Juve evoca sempre il ricordo della finale di Manchester in cui Sheva e compagni alzarono la Champions contro Buffon e Del Piero, ma quella squadra ora è solo un lontano ricordo. Il declino della formazione milanese ha portato alla ribalta proprio la Juve, come se fosse un’altalena. Il Milan sale e la Juve scende, poi il contrario, ma è sempre lo scontro tra le due squadre più vincenti d’Italia. Oggi sarà solo il campo a dare il verdetto su questa finale, con i bianconeri che arrivano nettamente favoriti. Ma allo stesso tempo il Milan ha una grossa chance di interrompere un lungo digiuno, ovvero tornare ad alzare un trofeo dopo cinque anni.

Non ci sono grosse alternative, il Milan si trova a dover vincere a tutti i costi per non tornare in Italia con l’ennesima delusione. Il ko a maggio in Coppa Italia brucia ancora, perché fu una partita giocata alla pari fino ai tempi supplementari, poi decisa nel finale da Morata. In campionato l’ha spuntata la formazione di Montella con una prodezza di Locatelli e quindi il Milan è consapevole che può mettere in difficoltà la Juve. Ma per vincere serve di più. Serve il 100% dell’impegno da parte degli undici in campo, serve che vada tutto per il verso giusto, compreso gli episodi chiave del match. Questa volta dovrà essere anche il destino a dare una mano al Milan per compiere questo miracolo sportivo. E’ un appuntamento con la storia che i rossoneri non possono permettersi di fallire, da troppo tempo manca un trofeo in bacheca e soprattutto i giocatori di Montella dovranno fare di tutto per regalare finalmente un sereno Natale ai tifosi milanisti.