Milan, arriva Ocampos. Manca poco per l’ultimo rinforzo invernale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lucas Ocampos sarà un nuovo giocatore del Milan. L'argentino sbarcherà nelle prossime ore a Milano per sostenere le visite mediche poiché Milan e Genova hanno trovato l’accordo nella giornata di ieri, così come il procuratore del classe 94 e Adriano Galliani. E’ stata una giornata molto importante con Pablo Sabbag che ha visto la dirigenza del Milan per gli ultimi dettagli contrattuali, ma per il trasferimento in prestito bisogna attendere il via libera del Marsiglia. Il Milan chiuderà la campagna acquisti invernale, a meno di clamorosi colpi di scena, con Deulofeu e Ocampos, due tasselli che daranno varietà di scelta a Montella.

La formazione rossonera domani proverà ad ottenere tre punti fondamentali per la classifica dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Juventus. L'obiettivo del tecnico campano è quello di riprendere la marcia dopo la brusca frenata e riportare l'entusiasmo in quel di Milanello, perché solo così i rossoneri potranno continuare la loro cavalcata verso l'Europa. Ocampos e Deulofeu saranno due pedine molto importanti per dare un ricambio a Suso e Bonaventura che tuttavia restano i titolari del tridente.

Ci sarà la possibilità di adottare delle variazioni tattiche come me ad esempio il tridente leggero in cui Montella potrebbe inserire Suso, Deulofeu e Bonaventura, togliendo Bacca dell'undici iniziale. Sono tutte alternative tattiche che l'allenatore del Milan può studiare da febbraio in poi, ma la cosa importante è che la squadra riesca ad eliminare immediatamente i problemi difensivi, e in particolar modo gli approcci alla partita, che spesso condannano la squadra. E’ successo troppe volte che il Milan abbia concesso all'avversario il primo tempo e più di un gol di vantaggio per poi tentare l'estremo recupero. Con l'Udinese Montella vuole assolutamente evitare di cadere nello stesso tranello e in queste ore sta provando a trovare la chiave giusta per migliorare l'approccio alla partita. Il test contro i bianconeri avrà un significato decisivo, farà capire questo Milan dove può arrivare e se ha la possibilità di crescere.