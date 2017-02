Milan, attesa entro la serata la risposta di Caceres. Non ci sono piani B

E' attesa per questa sera la risposta di Martin Caceres alla proposta del Milan. Il terzino uruguaiano ha sul tavolo un'offerta da 250 mila euro più bonus fino al termine del campionato e dovrà dire se accetterà o meno questo contratto, che ha ricevuto anche l'avallo di SES. Il Milan, secondo quanto risulta a questa redazione, non ha preso in considerazione un piano alternativo a Caceres qualora l'ex Juventus dovesse declinare la proposto milanista.