Milan, Bacca: "Io e la mia famiglia stiamo bene qui, non me ne vado"

Carlos Bacca, attaccante del Milan e match winner contro il Cagliari, parla a Sky Sport: “Sono un giocatore in più per questa squadra, lavoro tutti i giorni per dare tutto per questa maglia. Non facevo gol da tanto ed è la prima volta, ma ho sempre avuto fiducia. Oggi è arrivato il gol con un gran lavoro della squadra, il gol chiama gol e quindi speriamo di continuare così”.

Potete sperare nella Champions? “Bisogna pensare giorno per giorno, abbiamo vinto una grande partita contro una grande squadra come il Cagliari. Il nostro obiettivo è sempre quello di stare in Europa".

Vai in Cina? “Io voglio rimanere qui e lo dico chiaramente. Non sono andato via lo scorso anno, quando la squadra andava male, a maggior ragione non lo faccio ora che la squadra gioca bene e vince. Io e la mia famiglia stiamo bene e non voglio andare via”.

Perché si parla sempre di un tuo addio? “Ne parla la gente, ma io sono sempre stato contento di esser qui. Laboro giorno per giorno e in questo momento non vedo la possibilità che succeda quello che dicono i giornalisti”.

Senti la fiducia in questo Milan? Sento tanta fiducia in questo Milan e ho sempre sentito la fiducia del tecnico, della società e di tutti quelli che lavorano giorno per giorno a Milanello. Lapadula? Tutti lavorano giorno per giorno per essere in campo, ma poi decide il mister. Io sicuramente faccio di tutto per essere sempre in campo”.