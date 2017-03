Milan, Bacca: "Mi sento importante dal primo giorno che sono arrivato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlos Bacca ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della sfida contro la Juventus: "La Juve è la Juve. Noi lavoriamo per fare bene e dare tutto in campo. Oggi è una partita importantissima per noi. Lavoriamo bene, ma giochiamo contro la prima in classifica, che ha grandi giocatori e ha vinto gli ultimi cinque scudetti. Dobbiamo giocare da squadra. Mi sento importante dal primo giorno che sono arrivato in questa squadra, al 100%".