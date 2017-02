Milan, Bacca tentato dalla Cina ma il mercato di giugno sarà top

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ultima tentazione dalla Cina è arrivata direttamente a Carlos Bacca. L’attaccate del Milan è entrato nel mirino della squadra di Fabio Cannavaro, alla continua ricerca di una punta. Il Tianjin Quanjan da settimane ha provato a convincere Kalinic senza successo, ora ad essere tentato è proprio il rossonero che per restare a Milanello dovrà dire no a 12 milioni di euro all’anno. Bacca sarebbe orientato a rifiutare perché vorrebbe ancora giocare in un calcio di livello e puntare poi ai mondiali del 2018 in Russia, ma il richiamo dei soldi cinesi è davvero forte. Al Milan invece potrebbero andare ben 30 milioni di euro, offerta che non arriverà più considerando l’età del giocatore e l’andamento che ha avuto in campionato fino ad ora.

Il Milan e il giocatore si trovano quindi ad esaminare quest’offerta dalla Cina, ma proprio da altri cinesi dovrebbero arrivare soldi importanti per riportare la società in alto. Il riferimento è a Sino Europe Sports che a breve prenderà possesso del 99,93% del club e in vista del prossimo mercato estivo dovrebbe mettere sul piatto 120-130 milioni di euro, escluso eventuali cessioni che porterebbero il budget a cifre ancora più elevate. Lo stesso Bacca se non dovesse andare via a febbraio, potrebbe farlo a giugno, perché l’idea del Milan è puntare su altri profili, attaccanti di spessore europeo, funzionali al gioco di Montella e dal rendimento sicuro. Il mercato estivo sarà ricco per il Milan, la nuova dirigenza dovrà stare solo attenta a non commettere errori negli investimenti e non cascare nella trappola del “rilancio”, considerando che attualmente tutti sanno che l’arrivo dei cinesi porterà con sé tanti soldi da investire per rivoluzionare la squadra.