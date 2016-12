Milan, Badelj nome caldo. Dall'addio di Luiz Adriano i soldi per la Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan è tornato in forte pressing sul centrocampista della Fiorentina Milan Badelj. Secondo Sky Sport il croato è uno dei preferiti da Vincenzo Montella, anche se la Fiorentina non lo farà partire facilmente. Per il suo cartellino i viola trattano solo la cessione a titolo definitivo per 10-12 milioni e i rossoneri vogliono trovare questa cifra dalla cessione di Luiz Adriano allo Spartak Mosca.