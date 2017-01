Milan, blitz per Luiz Gustavo: sfida con la Juventus

© foto di Imago/Image Sport

Blitz rossonero a Wolfsburg, duello fra Milan e Juventus per Luiz Gustavo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Nel corso del loro viaggio in Germania, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli hanno sondato il terreno, in vista della prossima sessione di mercato, per il centrocampista brasiliano. Sul giocatore c'è da tempo anche la Juventus, con bianconeri che a questo punto dovranno decidere se accelerare per cercare di portare a Torino il centrocampista già in questa sessione di mercato. Il Wolfsburg vorrebbe fare cassa: 15 milioni più 3 di bonus subito, oppure un prestito con obbligo di riscatto. L'offerta complessiva della Juventus si fermerebbe a 15 milioni, sulla basa di un prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto.