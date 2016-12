Milan-Bonaventura, ingaggio raddoppiato a partire da gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri è arrivato il via libera definitivo anche dei cinesi al rinnovo di contratto col Milan di Giacomo Bonaventura fino al 2020 con stipendio raddoppiato. Questa operazione non è mai stata in discussione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma c’erano alcuni dettagli economici da sistemare, in particolar modo l’ingaggio del giocatore per questa seconda parte di stagione: Jack in teoria avrebbe dovuto raddoppiare lo stipendio già a partire dallo scorso luglio, ma lo stallo della situazione non l’ha permesso. Gli saranno così riconosciuti i prossimi sei mesi un totale di mezzo milione di euro (uno lordo) extra, che sarà diviso a metà tra attuale proprietà e cordata cinese.