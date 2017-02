Milan, Caceres e un rifiuto annunciato: andrà al Crystal Palace

Ormai è certo: Martin Caceres non sarà un giocatore del Milan. Il difensore ha rifiutato i 250mila euro più bonus messi sul piatto da Galliani e andrà a giocare in Inghilterra per il Crystal Palace. Il giocatore voleva 800mila euro da qui a fine stagione, ma i rossoneri hanno giocato al ribasso fallendo l'obiettivo di convincere l'ex Juve a giocare per Montella. Già si era capito che l'affare non sarebbe andato a buon fine quando sabato sera Caceres non ha dato un'immediata risposta al Milan, chiedendo alcune ore in più per decidere. La notte ha poi portato consiglio: niente Serie A, meglio volare in Premier. A riportarlo è Tuttosport.