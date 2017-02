Milan, Caceres si avvicina al Southampton: la conferma arriva dai social

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La trattativa tra Martin Caceres e il Southampton è ormai a un passo dal concludersi positivamente. Il giocatore, che a gennaio è stato vicino prima alla Fiorentina e poi al Milan, sta per iniziare una nuova avventura in Premier League. Un'altra conferma di questa trattativa ormai in via di definizione arriva dai social, con l'uruguaiano che ha iniziato a 'seguire' i Saints tramite il proprio profilo Instagram. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com.