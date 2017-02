Milan, c’è un grande problema: l’attacco non segna più

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quando l’attacco non gira la partita può durare anche il doppio, il risultato non si sbloccherà. Il Milan contro la Samp ha prodotto diverse occasioni importanti per passare in vantaggio o pareggiare nel finale, in primis il palo di Deulofeu e la grande chance capitata sui piedi di Lapadula, ma il risultato prodotto è stato nullo. Il Milan non segna, fa fatica a buttarla dentro e questo sta inevitabilmente compromettendo il lavoro fatto nella prima parte di stagione.

Sono solamente 5 le reti siglate nelle ultime 7 partite in serie A, troppo pochi per mantenere una media punti accettabile, pochissimi per ambire ad un piazzamento europeo. Montella deve studiare subito una soluzione, dovrà essere bravo ad inventarsi qualcosa per dare sfogo al suo tridente, magari anche un cambio di modulo o di interpreti se necessario. In sette partite solo cinque gol fa capire quanto sia complicato il momento e da qui derivano le tre sconfitte consecutive, ma se allarghiamo in campo anche a fine dicembre, il Milan ha vinto solo una volta nelle ultime sette partite di campionato. Un brusco rallentamento che ha permesso a Lazio e Atalanta di prendere il largo e alla Fiorentina di acciuffare i rossoneri.

Ha pesato senza dubbio anche il brutto ko di Bonaventura, l’uomo più importante della rosa, ma l’astinenza di Lapadula e Bacca ormai è diventata cronica. Al Milan non segna più nessuno e questo è un grande problema. La partita con la Samp insegna, se non la sblocchi rischi addirittura di perderla.