Milan, Calabria: "Che emozione la Supercoppa, sogno tanti altri successi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino del Milan Davide Calabria si è raccontato in una lunga intervista a Milan Channel. Queste le sue principali dichiarazioni: "Stare fuori più di tre mesi non è stato facile. Non mi aspettavo uno stop così lungo, però ora sto bene e sto rientrando nel migliore dei modi. Si può dire che il ritorno in campo giovedì in TIM Cup sia stato per me un nuovo esordio. Supercoppa? È stata una rivincita della Finale della Coppa Italia. È stata un'emozione fortissima e difficile da descrivere, il primo trofeo per molti di noi. Riportare una coppa al Milan è qualcosa che ti segna, ed è il giusto regalo anche per i nostri tifosi. Tutto questo deve essere il nostro trampolino per andare avanti e migliorarci in campionato. Torino? Abbiamo studiato il Torino per la gara di TIM Cup, quindi sicuramente un punto di partenza c'è già. Nei prossimi giorni ultimeremo la preparazione con l'aiuto del mister. Obiettivi? Io spero di giocare il più possibile e di ottenere tanti altri successi come quello della Supercoppa".