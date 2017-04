Milan, Calabria: "Voglio far parte di questa squadra nel futuro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Calabria ha parlato così a Milan TV dopo la partita contro l’Inter:

Sul gol nel finale: “Sono ancora emozionato, segnare così all’ultimo è ancora più bello. Ho fatto i complimenti a Zapata, possiamo passare ora una Pasqua più tranquilla”.

Sulla sua prestazione: “E’ stato emozionante giocare il primo derby da titolare. Siamo contenti della prestazione e del risultato a sorpresa”.

Sulle prossime gare: “Non dobbiamo sottovalutarle, dobbiamo andare avanti per la nostra strada”.

Sul suo futuro: “Voglio far parte del Milan del futuro, è un mio obiettivo. Oggi è stato un bellissimo spettacolo, sono contento per come è finita”.