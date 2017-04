Milan: closing 24 ore prima, e Galliani pensa alla Lega

© foto di Andrea Losapio

Ultime due settimane e poi sarà rivoluzione. Il Milan si appresta a cambiare proprietà e nelle ultime ore ci ulteriori aggiornamenti sulla vendita del club. Gli advisor di Fininvest e di Yonghong Li stanno lavorando per anticipare di 24 ore il closing, precisamente per chiudere il giorno 13 aprile. Questo per evitare di intasare l'agente del giorno seguente, il 14 aprile, quando ci sarà ugualmente l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo cda. A quel punto anche l'orario della conferenza stampa di presentazione di Fassone potrebbe anticiparsi per essere visibile in Cina. Legali a lavoro per completare gli ultimi dettagli della cessione, il mondo Milan si sta preparando ad un cambio epocale.

Nella giornata di ieri sono emerse anche voci relative all'uscita di scena di Adriano Galliani. L'attuale amministratore delegato condurrà probabilmente la sua ultima assemblea dei soci il giorno 14, poi penserà al futuro. E tra le varie opzioni quella che sta ottenendo maggiori consensi è la ricandidatura a presidente di Lega Serie A. Galliani ci sta pensando e ne ha parlato anche con il presidente Silvio Berlusconi. Dopo l'iniziale scetticismo il patron rossonero avrebbe dato il via libera, Galliani potrebbe svolgere un doppio ruolo: consulente Fininvest (contratto fino al 2019) e presidente di Lega. La mossa ponderata per evitare il commissariamento e provare a ricucire la spaccatura tra grandi club e medio-piccole del nostro campionato.