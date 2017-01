Milan, contatto Galliani-Gattuso per Ely: mancano le condizioni economiche

Il Pisa è una delle società di Serie B che a gennaio dovrà fare più interventi sul mercato, con Rino Gattuso che ha chiesto almeno quattro rinforzi alla famiglia Corrado in vista della seconda parte della stagione. Secondo quanto riportato da Sportitalia il tecnico dei toscani avrebbe contattato sia Adriano Galliani che Mino Raiola per provare a portare in nerazzurro Rodrigo Ely, in uscita dal Milan, ma mancherebbero le condizioni economiche e per questo non se ne farà di nulla.