Milan, da colpo a riserva: Honda si prepara a salutare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doveva essere il grande colpo di un Milan già in fase calante, ma Keisuke Honda dal suo approdo in Italia nel gennaio del 2014 ha convinto solo a tratti restando sempre ben al di sotto di quanto fatto vedere al CSKA Mosca e con il Giappone. Una difficile collocazione in campo, la poca continuità tecnica con tanti allenatori avvicendatisi sulla panchina rossonera e un impatto più complicato del previsto con la realtà italiana hanno fatto si che il numero 10 nipponico solo nel 2014-15, con Filippo Inzaghi in panchina, abbiamo ottenuto un rendimento soddisfacente finendo poi in questa stagione ai margini della squadra di Vincenzo Montella che lo ha schierato appena in cinque occasioni senza mai farlo giocare per 90 minuti. A gennaio o in estate arriverà il suo addio al Milan essendo in scadenza di contratto e non essendoci i margini per un rinnovo. Dove sarà il suo futuro è difficile ipotizzarlo visto che al momento non risultano grandi interessamenti nonostante il calciatore sia un classe '86 che può ancora dire qualcosa di importante. Probabile che Honda opti per un campionato emergente come quello nordamericano o quello cinese dove monetizzare gli ultimi anni di carriera prima di tornare in patria e appendere le scarpette al chiodo.