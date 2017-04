Milan, dalla Spagna: "Il Barcellona può riportare alla base Deulofeu"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"L'ottima seconda parte di stagione con la maglia del Milan di Gerard Deulofeu non è passata sicuramente inosservata. Come si legge sulla prima pagina del Mundo Deportivo il Barcellona segue con molto interesse i progressi dello spagnolo. Il Barça - si legge - ha un opzione da esercitare entro il 30 giugno per ricomprarlo dall'Everton per 12 milioni di euro.