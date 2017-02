Milan, De Sciglio: "Col 4-3-3 mi si chiede di rimanere più bloccato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mattia De Sciglio, laterale difensivo del Milan, attualmente ai box per un problema alla caviglia, ha parlato così a Mtv del suo rapporto con Montella: "Cerco di fare sempre quello che mi chiede l’allenatore. Montella ci chiede cose che non ci aveva mai chiesto nessuno: giochiamo con il 4-3-3, ma a me viene chiesto di restare più bloccato, in pratica formando una difesa a tre. A me è sempre piaciuto spingere e attaccare, però queste nuove direttive credo mi possano servire aiutare molto. Da piccolo ho giocato anche da centrale".