Milan, De Sciglio non vuole rinnovare: attende Juve o Bayern

In casa Milan bisognerà fare chiarezza sul futuro di Mattia De Sciglio (24), prodotto del settore giovanile rossonero e in scadenza nel 2018. L'edizione odierna di Leggo fa sapere che l'esterno al momento non vuole rinnovare col sodalizio meneghino: il calciatore aspetta una mossa della Juventus oppure il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti.