Milan, De Sciglio: "Rinnovo? Devo ancora parlarne, ma qui sto bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno del Milan, Mattia De Sciglio, ha parlato anche del suo futuro in rossonero: "In questo momento, ma era così anche in estate, sono concentrato su questa maglia. Se inizi a farti distrarre dalle voci, poi rischi di perdere la concentrazione in campo. Sto bene al Milan, l’atmosfera è bella. Quanto al rinnovo (2018, ndr), ne devo parlare con la società, ancora non si è affrontato il discorso, nemmeno col mio procuratore. Lo faremo con molta tranquillità".