Milan, De Sciglio su Bacca: "Sarebbe brutto se ci lasciasse"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Mattia De Sciglio ha parlato anche del gruppo rossonero: "I giovani da soli non bastano. Occorre la presenza di giocatori d’esperienza, che aiutano a venir fuori da certe situazioni. L’ho vissuto sulla mia pelle al primo anno con i compagni che poi hanno lasciato. Serve assolutamente un mix. Aiuto dal mercato? Io dico che si è formato davvero un bel gruppo, anche nello spogliatoio, e la cosa si riflette in campo perché ci aiutiamo molto. Ora poi l’infermeria è quasi vuota, siamo un buon numero e quindi, per come la vedo io, stiamo bene così. Si lavora bene, si impegnano tutti, cosa volere di più? Sento parlare tanto di Bacca, ma sarebbe brutto se ci lasciasse. Per noi è un giocatore importante. Mi piacerebbe se il gruppo restasse lo stesso".