Milan, Deulofeu e un acquisto complicato. Lo spauracchio si chiama Barça

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la grande prestazione di Bologna, con super assist per Pasalic, c'è già chi si chiede che cosa sarà di Gerard Deulofeu. La situazione è molto complicata, perché il Milan lo ha rilevato in prestito oneroso senza diritto di riscatto, ma soprattutto il Barcellona ha il diritto di recompra e quindi potrebbe pareggiare qualsiasi offerta pervenuta dagli inglesi avendo la priorità rispetto agli altri club interessati. Per il momento i rossoneri si godono il suo talento, poi arriverà il momento di pensare a come agire per l'eventuale acquisto, ma a quel punto, alla guida della società, dovrebbero già essere arrivati i cinesi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.