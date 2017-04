Milan, Deulofeu può rifiutarsi di tornare al Barcellona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gerard Deulofeu può rifiutarsi di tornare al Barcellona in estate. A scriverlo è il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il quale spiega che il calciatore spagnolo - attualmente in prestito al Milan, ma di proprietà dell'Everton - in estate potrà rifiutarsi di rientrare in Catalogna anche se il Barcellona deciderà di versare nelle casse dei toffees i dodici milioni di euro pattuiti al momento dell'accordo.