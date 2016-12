Milan, discorso avanzato per Luiz Adriano allo Spartak Mosca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

SkySport24 riporta gli ultimi aggiornamenti sul possibile passaggio di Luiz Adriano dal Milan allo Spartak Mosca: il discorso è molto avanzato, soprattutto dopo l’incontro di ieri in Brasile tra Adriano Galliani e Gilmar Veloz, agente dell’attaccante. I russi sono pronti a chiudere e tra le parti c’è ottimismo che l’operazione possa andare presto in porto. Con questa cessione, il club di via Aldo Rossi farà un importante risparmio sull’ingaggio del brasiliano.