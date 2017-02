Milan, Donnarumma e il rinnovo: Raiola chiederà 5 milioni all'anno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra 11 giorni Gigio Donnarumma diventerà maggiorenne e non passeranno tanti giorni dalla convocazione da parte del Milan in sede per parlare del rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2018. Se nei primi giorni di marzo arriverà il tanto atteso closing, anche Mino Raiola, agente del giocatore spingerà per il rinnovo di contratto partendo da richiesta di circa 5 milioni di euro a stagione. I cinesi non lo vogliono perdere e dunque l'affare potrebbe anche concludersi positivamente. Intanto la Juventus assisterà alle trattative con interesse, visto che per Marotta e Paratici il profilo del numero uno rossonero sarebbe perfetto per il dopo Buffon. A riportarlo è Tuttosport.