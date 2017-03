Milan, Donnarumma: "Rinnovo? Sono tranquillo. Ci penserà il presidente"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

In mixed-zone al termine dell'amichevole contro l'Olanda vinta 2-1, il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma ha così commentato il suo esordio dal 1' tra i pali dell'Italia: "Esordire dall'inizio è sempre bello, ringrazio il mister per l'opportunità che mi ha dato. Sono contento per la vittoria. Tranquillità? E' il mio carattere, sono così anche in allenamento e sono contento".

Il discorso sul contratto può minare la tua tranquillità?

"No, lo vivo tranquillamente. Poi ci penserà il presidente. Stasera mi voglio godere questa serata coi miei compagni, poi da domani penseremo al Pescara e a tutto il resto", ha detto a Sky.