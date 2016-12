Milan e Raiola a lavoro per Donnarumma. Ma serve chiarezza sulla società

© foto di Antonio Vitiello

Il Milan e Mino Raiola, da oramai diversi mesi, sono in trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portierino del Milan è il pezzo più scintillante della vetrina rossonera sempre più infarcita di giovani talenti, ma il contratto in scadenza nel 2018 (e soprattutto le attuali cifre) non regala certezze. Per questo il club vorrebbe chiudere al più presto la trattativa, ma l'agente continua a prendere tempo. A ragione, verrebbe da dire, visto che di punti fermi sul futuro societario ne esistono ben pochi. "Prima dovremo capire quale sarà il destino del Milan", aveva confessato in tempi non sospetti Raiola ai nostri microfoni. Le due caparre da 100 milioni sono arrivate, ma per il momento il closing resta un traguardo lontano. E così il rinnovo di Donnarumma continua a slittare: sullo sfondo, osservano interessate le big d'Europa. La Juventus ci pensa per il dopo Buffon, il Real Madrid potrebbe fare follie per il suo cartellino, così come il lanciatissimo Chelsea di Antonio Conte.