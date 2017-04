Milan, ecco Li: "Vogliamo tornare al vertice. Fassone perfetto come CEO"

Si chiude con quel "Forza Milan" pronunciato in maniera non proprio perfetta che un po' tutti ci aspettavamo, si apre con i programmi del futuro del Milan. Il cui nuovo proprietario, Li Yonghong, ha aperto la conferenza stampa di oggi, poi proseguita (tuttora in corso di svolgimento) con la guida di Marco Fassone: "Oggi è un giorno importante, la Rossoneri Lux ha acquistato il Milan. Ringraziamo Fininvest per la fiducia riposta in noi. Il Milan è un glorioso club mondiale con 118 anni di storia. Tutte le stelle che sono state in questo club fanno sì che i tifosi si aspettino il ritorno del club ai vertici d'Europa. Per questo abbiamo grosse responsabilità alle spalle. Siamo un team efficiente e molto stabile e vogliamo che i professionisti si possano dedicare al proprio settore. Abbiamo delegato al signor Fassone di sviluppare il lavoro per il Milan in futuro. Perciò noi crediamo che lui sia il candidato migliore per essere il CEO futuro. Crediamo che con la sua guida le performances del Milan siano sempre migliori e la squadra sia competitiva nel mondo. Il nostro obiettivo è che sempre più tifosi possano amare AC Milan. Questo ovviamente anche quello che dobbiamo fare, Forza Milan".