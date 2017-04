Milan, Fassone: “Ora si fa sul serio. Donnarumma? Ne parleremo a breve"

Marco Fassone, nuovo amministratore delegato del Milan, ha parlato a Premium Sport prima del derby contro l’Inter. “Un po’ di emozione c’è, ho finito la mia ultima gara da dirigente col derby e inizio nuovamente da qui. Fino a ieri è stato il momento delle celebrazioni ma adesso - ha detto l'ex dirigente di Inter e Napoli - si inizia nuovamente a fare sul serio, è bello”.

Ieri ha cenato con la squadra, che clima ha respirato intorno la rosa? “C’era il giusto clima, c’è stato il primo approccio. A breve la conoscerò meglio. Però ripeto, c’era la giusta tensione per questo derby”.

Per il futuro si pensa già a grandi colpi, ma sono già iniziati i contatti per il rinnovo di Donnarumma? “Non ancora, abbiamo iniziato ieri a lavorare. Gigio è un pilastro, può rappresentare il futuro del Milan. Nei prossimi giorni inizieremo a parlarne in modo più serio e concreto”.