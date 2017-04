Milan, Fassone in missione: colloquio per la conferma di Montella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fassone e Mirabelli iniziano a lavorare al prossimo futuro cercando subito l'intesa per la permanenza di Vincenzo Montella sulla panchina del Milan ma anche per confermare Suso dopo l'ottima stagione che sta volgendo al termine. Oggi è previsto un incontro tra i dirigenti del nuovo Milan e l'allenatore. In seguito al sì del tecnico, si inizierà subito a lavorare sul mercato in entrata, visto che sarà lo stesso Aeroplanino a chiedere l'aggiornamento della rosa per puntare alla Champions. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.