Milan, finito incontro tra Galliani e l'agente di Luiz Adriano: c'è ottimismo

Fonte: www.milannews.it

© foto di Federico Gaetano

È terminato l'incontro a Rio de Janeiro tra Gilmar Veloz, agente di Luiz Adriano, e Adriano Galliani per definire il passaggio dell'attaccante brasiliano allo Spartak Mosca. Filtra grande ottimismo tra le parti (Milan, club russo e giocatore) in causa per la buona riuscita dell'operazione.

Sotto il punto di vista economico, però, c'è da dire che l'operazione non genererà un grande introito alle casse rossonere visto che lo Spartak dovrebbe pagare un piccolo indennizzo per il giocatore al quale il Milan potrebbe corrispondere anche una buonuscita per liberarsi del suo ricco ingaggio, ovvero 3 milioni netti all'anno, generando così un ulteriore alleggerimento del tetto salariale in prospettiva futura.