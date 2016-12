Milan, Galliani conferma: "Luiz Adriano allo Spartak, trasferimento possibile"

Non è più una novità che lo Spartak Mosca abbia messo gli occhi su Luiz Adriano, attaccante del Milan che ha trovato finora pochissimo spazio con Vincenzo Montella e che quindi potrebbe lasciare il club rossonero in questa finestra di mercato invernale. Oggi, in Brasile, ci sarebbe dovuto essere un incontro tra Adriano Galliani e Gilmar Veloz, agente del numero 7 milanista, per discutere del futuro del brasiliano, ma il summit è stato rinviato a domani, quando le due parti si augurano di fare dei passi in avanti per la cessione dell’ex centravanti dello Shakhtar Donetsk alla società russa. La trattativa non sarà semplice, ma qualcosa c’è e la conferma arriva dallo stesso Galliani, che al sito di informazione sportiva russo Rsport.ru, in merito al possibile trasferimento di Luiz Adriano allo Spartak Mosca, ha rivelato al telefono: “Non voglio fare chissà quali dichiarazioni, ma posso dire che il trasferimento di Luiz Adriano allo Spartak Mosca è pienamente possibile".