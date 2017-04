Milan, Gazzetta: “Deulofeu verso il Barça, in Spagna lo vogliono”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aspettando Cesc Fabregas, il Milan è in ansia per un altro catalano che in rossonero sta dimostrando di valere tanto. Il futuro di Gerard Deulofeu è evidentemente nelle mani del Barcellona, titolare del suo cartellino, con il diritto di riacquisto dall’Everton (il club che ha prestato l’esterno ai rossoneri nel gennaio scorso) per 12 milioni di euro. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport a Barcellona non solo hanno deciso di riscattare Gerard, ma hanno preventivato di inserirlo nella rosa della prossima stagione, chiunque sia l’allenatore della squadra. Deulofeu è un gioiello arrivato dalla cantera, e in quanto tale avrà la luce che merita.