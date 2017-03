Milan, gli occhi di Mirabelli su Pellegrini. Il centrocampista piace a Montella

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, gli occhi del ds del Milan, Mirabelli, non saranno solo sui soliti Keita e Berardi, ma anche, e soprattutto, su Lorenzo Pellegrini: il giocatore del Sassuolo è infatti molto apprezzato da Vincenzo Montella, con il quale ha mosso i primi passi alla Roma. Dopo le prime apparizioni da attaccante fu proprio l’Aeroplanino, nei Giovanissimi giallorossi, a plasmarlo come centrocampista.