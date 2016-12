Milan, Honda rimane sulla lista dei partenti: MLS prima opzione, Cina indietro

Una volta rientrato in Italia dopo la 'vacanza di lavoro' in Brasile, l'ad del Milan Adriano Galliani dovrà risolvere anche la questione relativa a Keisuke Honda. In particolare, come spiegato da TuttoSport, l'ex CSKA Mosca dovrebbe lasciare Milanello, ma non vorrebbe trasferirsi in Cina, anteponendo un'esperienza nella Major League Soccer americana.