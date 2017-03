Milan, i cinesi hanno fatto i compiti. Mister Li svela dove prende i soldi

I cinesi che, nonostante tutti i rallentamenti e i dubbi, vogliono acquistare il Milan hanno fatto i compiti: nelle ultime ore . sottolinea il Corriere della Sera - sono arrivati a Fininvest e alla banca Unicredit diversi faldoni di documenti per chiarire da dove provengono i fondi di Yonghong Li. Come si è capito, infatti, in questa fase — una volta assodata l’impossibilità per il consorzio Ses di esportare i soldi fuori dalla Cina — mister Li è rimasto solo: non è più capofila di un fondo con vari investitori, ma è l’unico investitore, con una serie di finanziatori. Secondo tema, il nuovo contratto: gli studi legali stanno lavorando alla stesura dell’accordo che, per l’appunto, regola la proroga di circa un mese (data finale ancora da stabilire). Fininvest dovrebbe mandare la sua bozza, i legali dei cinesi la valuteranno e la manderanno indietro. Anche qui, un accordo potrebbe essere trovato nelle prossime ore. Terzo tema, i soldi: secondo fonti vicino alla trattativa, i terzi 100 milioni sono stati già raccolti. Quando arriveranno si firmerà il contratto.