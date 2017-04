Milan, i nomi di Montella e Fassone per difesa e centrocampo

© foto di J.M.Colomo

Nel summit di Casa Milan tra Montella e la dirigenza rossonera - sottolinea il QS-Sport, sono stati fatti una serie di nomi non solo per l'attacco, ma anche per rinforzare gli altri reparti della squadra. Per la difesa - si legge - si sono spesi i nomi di Musacchio e Gonzalo Rodriguez, per la corsia mancina - visto il probabile addio di De Sciglio - il profilo è quello di Ricardo Rodriguez (piace anche all’Inter) visto che Kolasinac è destinato all’Arsenal. A centrocampo Luiz Gustavo e Kovacic piacciono molto a Montella, Fabregas invece è il preferito di Mirabelli.