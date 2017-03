© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tramite Sport arrivano novità sul futuro di gerard Deulofeu. Il Barcellona, dopo le ottime prove col Milan e con la Spagna, sta seriamente pensando di riportarlo a casa, ma molto dipenderà dal giudizio del successore di Luis Enrique. I blaugrana avranno tempo fino al 30 giugno per far valere la clausola di recompra fissata a 12 milioni. Dopo quella data, l'Everton dovrà semplicemente avvertire i blaugrana in merito alle offerte ricevute.