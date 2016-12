Milan, il capolavoro di Montella: con i giovani si può vincere

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Con i giovani si può vincere. Lo ha dimostrato il Milan di Vincenzo Montella che ieri sera, nella finale della Supercoppa TIM, ha vinto contro la Juventus ai calci di rigore, con i rossoneri che hanno avuto più di un’occasione per chiuderla prima dei tiri di rigore finali che hanno consegnato il primo trofeo stagionale alla compagine milanista. Il titolo numero 29 dell’epopea Berlusconi è figlio di un progetto ambizioso, a tratti utopistico, ovvero quello di arrivare ad avere una squadra composta da tutti italiani, ma è anche vero che le basi di questo trend sono più che buone e la vittoria di Doha ha un sapore dolcissimo a poche ore dal Natale.

Quattro le istantanee di questo momento rossonero. La prima ha il volto, le mani, il talento e la classe purissima di Gigio Donnarumma. Il portierone milanista ha messo la sua firma in calce su questa coppa, facendo registrare il record stagionale di parate nei 90 minuti (7 interventi) e respingendo, con il trademark della casa ovvero la parata con la mano di richiamo, il rigore di Paulo Dybala che ha permesso poi a Mario Pasalic di erigersi a co eroe milanista.

Altre due foto, che si possono mettere tranquillamente accanto, sono quelle di Bonaventura e Suso. I due esterni hanno confezionato il gol del pareggio (assist dello spagnolo e inzuccata di Jack) ed hanno letteralmente messo a ferro e fuoco le fasce bianconere, con Evra – subentrato ad Alex Sandro – e Lichsteiner che hanno capito ben poco sul come arginare i due milanisti. Sia Suso sia Bonaventura, poi, si sono dimostrati glaciali dagli undici metri.

La quarta ed ultima foto che il Milan si porta indietro da Doha è Vincenzo Montella. L’allenatore milanista sta compiendo un vero e proprio capolavoro tecnico-tattico. La squadra è totalmente con lui, con i giocatori pronti a dare sempre quel qualcosa in più rispetto alle loro potenzialità per far alzare il livello globale della prestazione. Montella è un grande allenatore e con una rosa incompleta, ha messo sotto la Juventus per almeno 70-80 minuti.