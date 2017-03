Milan, il closing rischia di saltare. E il futuro di Donnarumma torna in bilico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il closing con la cordata cinese è a rischio e adesso sorgono anche dubbi sul domani dei gioielli di casa Milan. Su tutti Gianluigi Donnarumma, con Mino Raiola che ha sempre legato il futuro del ragazzo alla questione societaria. "Non merita un grande Milan ma una grande squadra". In soldoni, questo il pensiero del potente agente del talento di casa rossonera. L'addio possibile a un futuro ad Oriente per la proprietà del Milan e il conseguente ritorno nelle mani di Silvio Berlusconi, lascia così aperto l'interrogativo. Fresco di compimento dei diciotto anni, Donnarumma non ha ancora prolungato il contratto in scadenza nell'estate del 2018 e la sensazione è che tutte le big d'Europa, Juventus in testa, inizieranno da subito a muoversi sfruttando l'empasse sul futuro societario del Milan.