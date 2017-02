Milan, il club rossonero prova lo sgambetto alla Roma per Kessie

© foto di Federico De Luca

Frank Kessie continua ad essere un obiettivo importante per il Milan. Dopo essere stato ad un passo dalla Roma a gennaio - si legge su Tuttosport - sono sorti alcuni problemi tra l'intermediario che ha curato l'operazione e l'agente di Kessie, che adesso preferirebbe portare il suo assistito da qualche altra parte. Sono tante le squadre sulle tracce dell'ivoriano, dal Napoli fino al Liverpool passando per il Chelsea. Il Milan sta cercando di inserirsi, con Mirabelli che avrebbe già avuto un paio di contatti con l'agente del calciatore. A Kessie è stato garantito un posto di rilievo nel nuovo centrocampo rosanero. L'accordo con l'Atalanta non sarà un problema, non sarà semplice invece spezzare l'intesa fra Atalanta e Roma.