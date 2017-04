Milan, il derby dà le prime indicazioni per il mercato: Bacca, altra bocciatura

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un derby indimenticabile per i colori rossoneri, sia per la prima assoluta dell'era Li Yonghong, sia per come è arrivato il pareggio c'è qualche nota stonata, indicativa per quella che sarà la costruzione della prima squadra in estate. Alcuni giocatori hanno deluso le aspettative e soprattutto le corsie laterali sono state il tallone d'Achille nel primo tempo, basti vedere le reti di Candreva e Icardi. De Sciglio, fra le priorità del nuovo Milan, ha giocato una delle peggiori partite mentre Calabria messo in evidenza i suoi limiti contro Perisic. Con i continui problemi fisici di Antonelli e un Vangioni che non ha convinto attingere sul mercato per le corsie sembra un passaggio obbligato.

Poco convincente il centrocampo, dove persino Kucka è parso spaesato e Locatelli ancora troppo acerbo.

Ma soprattutto in attacco. Se Deulofeu e Suso non hanno tradito, con il primo a illuminare la scena fra accelerazioni e tiri a girare e il secondo a mettere lo zampino sul gol del 2-1, non resta che constatare l'ennesima prova incolore di Carlos Bacca. Che il giocatore non sia l'ideale per la filosofia di gioco di Montella è chiaro e anche stavolta il colombiano è stato estraneo alla manovra d'attacco del Milan. I rossoneri ne avrebbero fatto a meno già in estate, non fosse altro che il giocatore ha rifiutato le varie destinazioni. Stavolta con il budget importante annunciato da Fassone è evidente che il primo big acquistato sarà una punta con ben altre caratteristiche.