Milan, il futuro di De Sciglio diviso tra tre colori: rosso, nero e bianco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Mattia De Sciglio è diviso tra tre colori: il rosso, il nero e il bianco. Da una parte infatti, l'esterno destro di proprietà del Milan aspetta con ansia l'assestamento del dopo closing per capire i margini su un possibile rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2018), dall'altra c'è Allegri e la Juventus, pronti a muoversi con decisione per portarlo a Torino e renderlo il sostituto naturale di Lichtsteiner. Il tecnico della Vecchia Signora da tempo lo ha inserito tra le richieste da presentare a Marotta, ma lo stesso De Sciglio vive questo grande bivio della propria carriera diviso tra l'affetto per la maglia che indossa e l'ambizione di andare a comandare in Italia e in Europa. Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro e, in ogni caso, qualsiasi sia la sua scelta, il futuro di De Sciglio è sicuramente da protagonista.