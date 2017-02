Milan, il San Lorenzo non si arrende: nuovi contatti per Vangioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dai media argentini, il San Lorenzo non si è arreso per il possibile ritorno in patria del difensore del Milan Leonel Vangioni. Il giocatore non è stato utilizzato da Montella neanche contro la Sampdoria, con gli argentini che nei prossimi giorni proveranno a riallacciare i rapporti con i rossoneri per provare a convincerli a lasciarlo partire anche con il mercato italiano chiuso ormai da qualche giorno.